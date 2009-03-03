Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3450/8,5100, до 11:00 ціни знизилися до 8,3200/8,4850, а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 8,3800/8,4200. До закриття цінові рівні зросли до 8,4200/8,4650 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари долар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2280/0,2345, до 11:00 звузився спред – 0,2280/0,2340, а до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2290/0,2320. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 0,2310/0,2340. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,2900 (+0,1300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2663/1,2664, а до 15:00 впали до 1,2603/1,2604. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5650/10,7800, до 11:00 ціни пішли вниз – 10,5235/10,7380, а до 12:00 встановилися на значеннях 10,5810/10,6375. На час закриття торгової сесії цінові показники зо євро-гривні піднялися до 10,6045/10,6755.