Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі/продажу долара в українських банках сьогодні, порівняно з 4 березня, без змін – 8,28/8,59 грн. Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі/продажу євро в комерційних банках України сьогодні майже не змінився, порівняно з 4 березня, і становив 10,34/10,96 грн. за євро.

Середній курс купівлі/продажу російського рубля в Україні також мало відрізняється від вчорашнього – 0,2152/0,2523 грн.

Долари США в комерційних банках Києва сьогодні купують за 8,34 грн./дол. – курс підвищився на 0,6%, порівняно з 4 березня; продають по 8,58 грн./дол. – курс майже не змінився.

Євро в столиці купують у середньому по 10,44 грн. (курс підвищився на 0,8%, порівняно з 4 березня), продають – по 10,96 грн. (на 0,6% дорожче).

Комбанки столиці купують російські рублі в середньому по 0,2146 грн. (курс трохи підвищився, порівняно з 4 березня), продають – по 0,2542 грн. (дешевше на 1%).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,60 грн., євро – 10,10/10,80 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Сведбанк»: долар США – 8,20/8,65 грн., євро – 10,25/11,25 грн., рубль – 0,19/0,275 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,25/8,50 грн., євро – 10,30/10,75 грн., рубль – 0,21/0,24 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні становить 7,70 грн., до євро – 9,66735 грн., до російського рубля – 0,21254 грн.