Світові ціни на нафту підвищилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 6 березня на провідних нафтових біржах підвищилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,85 (+1,21) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 45,52 (+1,91) дол./бар.

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