Долар на міжбанку впав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1600/8,2450, до 11:00 ціни знизилися до 8,1550/8,2350, а до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 8,1650/8,2150. На час закриття цінові рівні впали до 8,0800/8,1400 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з ціною відсікання з валютної пари USD/UAH – 7,8000; з EUR/UAH – 9,9700.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2325/0,2365, до 11:00 спред звузився до 0,2325/0,2360, і до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2325/0,2355. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2305/0,2325. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,7300 (-0,5100).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2938/1,2940, а до 15:00 знизилися до 1,2896/1,2898. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5510/10,6750, до 11:00 ціни пішли вниз - 10,5450/10,6625. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4140/10,5050.