Долар на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0850/8,1850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2300/0,2350, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,4830/10,6190. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову піднялися до 1,2969/71 (п`ятниця, 13 березня, – 1,2938/40).

У п`ятницю Нацбанк продавав долари на аукціоні з ціною відсікання – 7,8000, і євро – 9,9700.