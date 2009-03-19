Світові ціни на нафту знизилися

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 18 березня на провідних нафтових біржах знизилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 47,66 (-0,58) дол./бар. (з постачанням у травні);

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 48,14 (-1,02) дол./бар. (з постачанням у квітні).