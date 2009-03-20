Курс долара в обмінниках Києва

Середній курс купівлі долара в українських комерційних банках сьогодні становив 8,27/8,48 грн./дол.

Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комерційних банках України сьогодні підвищився на 1,8%, порівняно з 19 березня, і становив 11,07 грн., продажу – залишився майже без змін – 11,60 грн.

Середній курс купівлі /продажу російського рубля по Україні майже не змінився, порівняно з 19 березня, і становив 0,2230/0,2596 грн.

Американську валюту в комерційних банках Києва сьогодні купують у середньому по 8,28 грн./дол. (курс дещо змінився, порівняно з 19 березня), продають – по 8,45 грн./дол. (курс знизився на 0,7%).

Євро в столиці купують у середньому по 11,12 грн. (курс підвищився на 1,7%, порівняно з 19 березня), продають – по 11,58 грн. (курс не змінився).

Комбанки столиці сьогодні купують російські рублі в середньому по 0,2207 грн. (дешевше на 1,5%, порівняно з 19 березня), продають – по 0,2665 грн. (курс дещо підвищився).

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,20/8,65 грн., євро – 11,00/11,90 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,45 грн., євро – 10,90/11,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,25/8,45 грн., євро – 11,50/11,55 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США на сьогодні, 20 березня, становить 7,70, до євро – 10,52667, до російського рубля – 0,22766.