Газпром: Україна бере надто мало газу

Заступник голови правління ТОВ "Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ вважає, що негативне зовнішньоекономічне сальдо української економіки є певною загрозою для Росії щодо своєчасної і повної оплати за споживаний Україною газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на міжнародній конференції «Спільні інтереси України і Росії в розширенні співпраці. Стратегії виходу з кризи».

За словами В.ГОЛУБЄВА, падіння промислового виробництва в Україні призвело до того, що Україна купує у нас на 40% менше газу, ніж в попередні роки. Він зазначив, що «попит України на 2009 рік становив 33 млрд. куб. м газу».

В.ГОЛУБЄВ зазначив, що зміна в споживанні України «в таких значних обсягах газу - менше на 22 млрд. куб. м, ніж зазвичай, вносить корективи і в баланс газу, і в плани видобутку, і в плани транспортування».