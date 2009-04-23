Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 22 квітня курс купівлі-продажу американської валюти трохи знизився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,06 грн., щодо продажу – 8,05-8,10 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,39 грн., продають – по 10,61 грн., курси трохи підвищилися від учора. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,50 грн., щодо продажу – в межах 10,54-10,80 грн.

Курс готівкового рубля в комбанках сьогодні трохи змінився порівняно з 22 квітня і становить у середньому 0,2217/0,2448 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,236 грн., щодо продажу – 0,235-0,26 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,03 грн., продають – по 8,08 грн. (курси майже не змінилися від учора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,42 грн., продажу – 10,60 грн., курси трохи змінилися порівняно з 22 квітня.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках трохи підвищився порівняно з 22 квітня і становить 0,2212 грн., курс продажу трохи знизився – до 0,2474 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 8,03/8,09 грн., євро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,30/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,10 грн., євро – 10,35/10,70 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 23 квітня, становить 7,70, до євро – 9,96919, до російського рубля – 0,22607.