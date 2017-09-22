Елтон Джон, який живе в гей-шлюбі, через 20 років розповів про невдалу спробу побудувати "традиційну" сім'ю

Британський співак Елтон Джон вже понад 20 років живе щасливо зі своїм партнером, канадським режисером Девідом Фернішем.

Але колись сер Елтон відчайдушно намагався побудувати стосунки з жінкою, звукоінженером Ренатою Блауел, і навіть одружився на ній. Пара побралася в 1984 році в Австралії.

Своїми спогадами про роман з Ренатою музикант поділився на сторінці в Instagram. Зараз співак перебуває в Австралії, куди приїхав зі своїми шоу, пише ТСН.

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"Багато років тому я вибрав Австралію для свого весілля з прекрасною жінкою, до якої я відчував величезну любов і захоплення. Я найбільше хотів бути добрим чоловіком, але я заперечував те, ким я був насправді, і це принесло моїй дружині смуток і змусило мене відчувати величезну провину і співчуття", - написав Елтон Джон.

Музикант додав, що для того, щоб бути гідним чиєїсь любові, потрібно бути чесним перед собою і своїм партнером.

Незабаром, ділиться Елтон Джон, він зустрів Девіда Ферніша, з яким може бути повністю собою.

"Майже 24 роки тому я зустрів людину, з якою можу бути повністю собою. Коли ми одружилися в 2014-му, було таке відчуття, що цей факт прийняв світ. Для Девіда і мене, можливість відкрито любити і бути вірними один одному, і те, що це визнається і прославляється, додає життя справжній сенс", - запевнив артист.

Підсумував свій пост Елтон Джон словами, що Австралія, яку він дуже любить, нарешті оцінить і прийме чесність та відвагу, якої вимагає від людей гей-шлюб.