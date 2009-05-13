Світові ціни на нафту підвищилися

00:57, 13 травня 2009
Суспільство
1155 0

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 12 травня на провідних нафтових біржах підвищилися.

Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у червні склали:

- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 57,94 (+0,46) дол./бар.;

- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 58,85 (+0,35) дол./бар.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter