Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, що змінилося в проблемних банках після тривалих вихідних і які пільги є у вкладників з особливою потребою, при отриманні процентних виплат за депозитами.

Укрпромбанк

У цьому банку за час тривалих вихідних нічого не змінилося: вкладів не віддають. Відсотки за депозитами платять по 1000 гривень на добу, а пенсії — по 500 гривень. «Чи є які-небудь привілеї для тих, що мають потребу, потрібно з`ясовувати у відділенні, — повідомили в колл-центрі. — Ми такою інформацією не володіємо». В одному з відділень Укрпромбанку в Деснянському районі повідомили, що в принципі якоїсь першочерговості щодо отримання грошей у тих, хто має особливу потребу немає.

«Надра»

У банку «Надра» повідомили, що ті вкладники, у яких термін депозитного договору закінчився в травні, можуть одержати вже не як раніше — тільки відсотки за депозитом у розмірі не більше 100 гривень на день, — а відразу 50% від всієї суми відсотків, яка набігла за вкладом. Правда, залишок суми відсотків видаватимуть по 100 гривень щодня.

«А ось пенсіонери, у яких термін дії договору за депозитом закінчився в травні, зможуть одержати не лише половину відсотків, але і 20% самого вкладу, — потішили в колл-центрі банку і тут же засмутили: — Правда, тільки через два місяці».

Родовід Банк, «Київ», Трансбанк

У цих банках за травневі свята нічого не змінилося. У колл-центрах повідомили, що про жодні привілеї для пенсіонерів, учасників війни або тих, хто страждає на небезпечні захворювання, вони не знають.

Одеса-Банк

У цьому банку, як і раніше, грошей не дають. Проте говорять, є сподівання, що після 20 травня будуть зміни у цьому питанні. «Але які саме і чи будуть взагалі, у нас немає інформації», — уточнили співробітники депозитного відділу.

Банк регіонального розвитку (БРР), «Національний кредит», «Причорномор`я»

У цих фінустановах з кінця квітня ніяких змін не відбулося. Але радять тим, хто має особливу потребу (учасникам ВОВ, інвалідам, дуже хворим людям) писати заяви з обов`язковими «доповненнями» у вигляді копії лікарняного листа, довідки, виписки з історії хвороби та іншими доказами.

Правда, в банку БРР чесно зізнаються, що таких заяв у них сьогодні — хоч греблю гати. Але нікому поки що за ними не заплатили.

Західінкомбанк

А ось у цьому банку зміни відбулися. Але не в кращий для клієнтів бік. «Від сьогоднішнього дня грошей немає навіть на виплати відсотків, — повідомили в колл-центрі банку. — Коли з`являться, невідомо. Дзвоніть».