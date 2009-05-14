Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,50 грн. (курс знизився на 0,8% порівняно з 13 травня), продають – по 7,73 грн. (на 1% дешевше). Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,25-7,60 грн., з продажу – 7,65-7,82 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,18 грн., що на 1,7% дешевше, ніж вчора, продають – по 10,59 грн., на 1,4% дешевше. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,05-10,40 грн., з продажу – в межах 10,43-10,72 грн.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках сьогодні дещо знизився, порівняно з 13 травня, і становить в середньому 0,2206/0,2449 грн. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,187-0,233 грн., з продажу – 0,239-0,25 грн.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,50 грн. (курс купівлі знизився на 0,7% порівняно з 13 травня), продають – по 7,71 грн. (курс продажу знизився на 0,8%).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,24 грн., курс знизився відучора 1,6%, продажу – 10,56 грн., курс знизився на 1,3%.

Курс купівлі/продажу російського рубля в київських банках дещо знизився, порівняно з 13 травня, і становить в середньому 0,2189/0,2466 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,50/7,83 грн., євро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,45/7,75 грн., євро – 10,00/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,50/7,75 грн., євро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 травня, становить: гривні до долара США – 7,6252, до євро – 10,38781, до російського рубля – 0,23841.