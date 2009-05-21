Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні середній курс продажу євро в українських банках підвищився на 17 коп. – до 10,61 грн./євро.

Як повідомляє Finance.ua, українські банки купують євро в середньому по 10,33 грн./євро, що на 1,2% дорожче, ніж вчора, продають – по 10,61 грн./євро, що також на 1,2% дорожче. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,20-10,50 грн./євро, з продажу – в межах 10,44-10,73 грн./євро.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,58 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 20 травня. Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,40-7,67 грн./дол., з продажу – 7,645-7,77 грн./дол.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1,4% порівняно з 20 травня і становить в середньому 0,2238 грн./рубль, продажу – на 1,3% - до 0,2453 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,241 грн./рубль, з продажу – 0,235-0,25 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,60 грн./дол., продають – по 7,69 грн./дол. (курс дещо підвищився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,36 грн./євро, що на 1,1% дорожче порівняно з 20 травня, продажу – 10,60 грн./євро, що на 1,2% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,7%, порівняно з 20 травня, і становить в середньому 0,2217 грн./рубль, продажу – на 0,9% – до 0,2463 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,55/7,70 грн., євро – 10,25/10,60 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,50/7,75 грн., євро – 10,20/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,50/7,69 грн., євро – 10,35/10,50 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 травня, становить: гривні до долара США – 7,6161, до євро – 10,426441, до російського рубля – 0,23949.