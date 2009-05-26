Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, картками яких проблемних банків можна розрахуватися в торгових мережах

Банк Надра

Банк «Надра» надає можливість власникам своїх платіжних карт розплачуватися в магазинах і мережі Інтернет. Максимальний платіж — тисяча гривень на добу. У контакт-центрі фінустанови запевнили, що проблем з платіжними картами в торгових мережах бути не повинно, а якщо магазин відмовляється їх приймати, то розбиратися треба з адміністрацією торгової точки. «Ми ніяк не можемо вплинути на магазини, але, по суті, всі вони повинні приймати наші карти. Вам краще поговорити з кимось з адміністрації магазину», — радить співробітниця банку.

Родовід Банк

Персонал колл-центру банку також упевнений, що не приймати випущені їх фінустановою карти продавці не мають права. «Платіжна карта — це не просто картка Родовід Банку, але міжнародної платіжної системи Visa. Тому будь-який магазин, на якому є наклейка Visa, зобов`язаний їх приймати», — запевняє представник банку. Втім, у разі виникнення проблем власникові карти нічого не залишиться, окрім як розібратися з магазином самостійно. «Ми можемо перевірити вашу карту, можливо, з нею щось не те. Я вперше стикаюся з тим, що наші карти не приймають у магазинах», — говорить співробітник. Родовід Банк встановив добові ліміти на всі платіжні карти у розмірі 300 гривень.

Укрпромбанк

Платіжною картою Укрпромбанку клієнт може розрахуватися не більше ніж на 5 тисяч гривень на добу. У контакт-центрі запевнили, що карти повинні приймати всі магазини без виключення, але вплинути на торгову точку, якщо там не встановлений POS-термінал Укрпромбанку, вони не можуть. Крім того, співробітниця банку порекомендувала звернутися у відділ з роботи з пластиковими картами за телефоном 8-800-501-48-80, щоб перевірити, чи працює карта. «Зараз пішла хвиля дзвінків від власників карт, які були заблоковані через вірус у банкоматах. Можливо, ваша картка потрапила під це блокування», — говорить дівчина.

Банк Київ

У торгових точках платіжні карти банку не приймають. Зняти кошти з карти можна через банкомати або каси банку. Станом на 25 травня банк «Київ» заправив 2 банкомати — в головному офісі по вул. Б.Хмельницкого і на Троєщині за адресою вул. Братиславська, 52. Співробітники радять заздалегідь уточнювати наявність коштів у касах і банкоматах. «Якщо ви поїдете знімати кошти в інший день, то краще передзвонюйте і дізнавайтеся, який банкомат інкасований сьогодні. Ця інформація постійно міняється», — попередила дівчина.

Трансбанк

Пластикові карти, емітовані Трансбанком, заблоковані. Готівку можна зняти тільки в касі фінустанови. Для цього необхідно підійти в банк і написати заяву, яку розгляне тимчасовий адміністратор. Відразу всю суму клієнтові не віддадуть, а встановлять ліміт залежно від залишку на картковому рахунку. «Якщо у вас, наприклад, 5 тисяч гривень, то роздрібнять по 1-2 тисячі. У будь-якому випадку ці рішення приймає тимчасовий адміністратор», — повідомила співробітниця Трансбанку.

БРР

Банк регіонального розвитку не випускав свої платіжні карти, а видавав клієнтам і співробітникам картки банку «Надра». За словами співробітниці банку, платіжні карти приймають в усіх магазинах. Максимальна сума платежу залежить від багатьох чинників. «У нас немає загальної інформації. Ваш ліміт залежить від того, на якому підприємстві ви працюєте і який залишок на вашому картковому рахунку», — пояснили у фінустанові.

Карти Західінкомбанку, банків «Дністер», «Національний кредит», «Національний стандарт», «Європейський», «БІГ Енергія», «Арма» в торгових мережах не приймають. Одеса-Банк і банк «Причорномор`я» своїх пластикових карт не випускали.