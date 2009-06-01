Погода на завтра

Завтра у західній частині України очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні, подекуди грози, температура вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів, лише вдень у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. Вітер в Україні переважно південно-східний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий.

У Київській області у вівторок вночі - без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.