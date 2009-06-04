У Криму оголосили штормове попередження
09:50, 04 червня 2009Суспільство
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Очікуються сильні зливи, грози, град...
У Криму на сьогодні оголошене штормове попередження у зв`язку з прогнозованим погіршенням погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.
«4 червня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквалистий вітер, 15-20 метрів за секунду», – інформують рятувальники.
Тим часом, як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку в Сімферополі ясна погода.
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