У Криму оголосили штормове попередження

У Криму на сьогодні оголошене штормове попередження у зв`язку з прогнозованим погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.

«4 червня на території автономії очікуються сильні зливи, грози, град і шквалистий вітер, 15-20 метрів за секунду», – інформують рятувальники.

Тим часом, як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку в Сімферополі ясна погода.