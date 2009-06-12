Погода на суботу

Завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі, в окремих районах град, у Криму, вночі в Карпатах, північних та центральних областях місцями сильні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви та шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 14-19° (у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°); на решті території вночі 11-16°, вдень 17-22°, у східних областях, Приазов`ї та Криму вночі 16-21, вдень 23-28° .

У Київській області у суботу очікуються дощі (вночі місцями сильні), грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.