Київенерго ліквідувало наслідки буревію

Акціонерна компанія «Київенерго» в оперативному порядку ліквідовувала наслідки буревію, який обрушився на Київ у п`ятницю, 12 червня.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі компанії.

В результаті стихії сталося пошкодження великої кількості повітряних ліній. Як наслідок, без енергопостачання опинилися 175 приватних будинків, 145 багатоповерхових, дачні селища і деякі установи.

«Порушення в роботі енергокомплексу столиці ми почали фіксувати починаючи з 17:29 12 червня. Зокрема, відключені о 17.29 унаслідок урагану Міська клінічна лікарня №1 і пологовий будинок, вже о 17:55 велику частину пошкоджень Київенерго ліквідувало», – заявив технічний директор АК «Київенерго» Олександр ЗАЙЦЕВ.

За його словами, інформаційно-довідкова служба Київенерго 1588 прийняла понад 2 тисячі дзвінків від жителів. Найбільш масштабно наслідки стихії позначилися на приватному секторі і лісових зонах, де відбулися масові обвалення дерев, що привело до обриву повітряних ліній.