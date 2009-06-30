Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,69 грн./дол., що на 0,4% дешевше, ніж 29 червня, продають – по 7,76 грн./дол. (курс продаж майже не змінився відучора).

Про це повідомляє Finance.ua. Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,65-7,72 грн./дол., з продажу – 7,73-7,85 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6%, порівняно з 29 червня, і становить 10,73 грн./євро, продажу – підвищився на 0,3%, до 10,93 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,63-10,86 грн./євро, з продажу – в межах 10,80-11,00 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках сьогодні знизився на 4,5%, порівняно з 29 червня, і становить у середньому 0,2345 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,5%, до 0,2498 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,245 грн./рубль, з продажу – 0,243-0,270 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,69 грн./дол., продають – по 7,76 грн./дол. (курс дещо змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,77 грн./євро, що трохи дешевше, ніж учора, продажу – 10,94 грн./євро, що на 0,9% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 2,6%, порівняно з 29 червня, і становить у середньому 0,2338 грн./рубль, продажу – підвищився на 2,6%, до 0,2514 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,65/7,75 грн., євро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,63/7,77 грн., євро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,65/7,75 грн., євро – 10,75/10,88 грн., рубль – 0,243/0,247 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 червня, становить: гривні до долара США – 7,6303, до євро – 10,755671, до російського рубля – 0,2452.