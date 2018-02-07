В Черкасах відкрито 57-й фітнес-клуб мережі Sport Life

6 лютого в Черкасах відбулося відкриття вже другого у місті фітнес-клубу мережі Sport Life.

«Sport Life Південний - це клуб нового формату: спорт + релакс під одним дахом. У клубі розташувалася велика аквазона із 5-ти рівневою системою очищення: басейн на 6 доріжок, басейни для дітей і немовлят.

У цьому клубі ми створили всі умови для того, щоб клієнт отримував максимум користі та задоволення: тренажерний зал на 4 зони: кардіотеатр та вантажно-блочні тренажери, зона Сrosstrainingі TRX, а також, 2 студії групових програм та студія сайклу», - Тетяна Подрєзова, фітнес-директор групи компаній Sport Life.

Повноцінний розвиток суспільства неможливий без розвитку спорта, тому керівництво компанії створили не просто фітнес-клуб, а професійну тренувально-змагальну базу для понад 50 видів спорту.

Соціальна відповідальність є одним з найважливіших принципів роботи мережі Sport Life, саме тому вони підтримують багато українських спортивних федерацій та тих, хто через певні соціальні проблеми не має змоги відвідувати фітнес-клуби. Працівниками Sport Life розроблені ціли програми, які покликані зробити фітнес доступним для усіх верств населення.

У найближчі плани компанії входить розбудувати свою мережу до 150 клубів вже до 2020 року. Ця необхідність виникла у зв’язку зі стрімким розвитком фітнес-індустрії та популярністю спорта в Україні.