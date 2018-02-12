Українці відзначають Масницю: святкові традиції та незвичний рецепт млинців (відео)

2018 року Масниця починається 12 лютого і триватиме аж до 18 лютого включно.

Масляна (або Масниця) стародавнє слов'янське свято, що символізує проводи зими і очікування весни. Вважається, що після того, як пройдуть масляні гуляння, незабаром настане весна і чим веселіше буде святкування, тим тепліше стане пробудження природи.

Невід'ємна і обов'язкова страва на столах - це млинці. Їх виготовляють різних розмірів і з різною начинкою, починаючи від масла, меду і закінчуючи рибою і сиром.

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Ми вирішили поділитися незвичним рецептом мереживних млинців (дивіться у відеоролику).