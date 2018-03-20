На 8 березня в Європу: дев’ять туристичних порад, як перетворити застаріле свято на незабутню пригоду

Варшава

Чому Варшава: як не крути, але Польща й досі є одним з головних туристичних напрямків серед українців. По-перше, тому що це порівняно дешево. Зокрема, лоукост Wizz Air пропонує чимало рейсів до різних польських міст, і не лише з Києва. Втім, більшість з них літають на вихідних, тож на 8 березня нам залишається лише Варшава. Якщо ви раптом ще не встигли побувати у польській столиці і хочете організувати саме бюджетну подорож, сміливо обирайте цей варіант.

Туристична Варшава вдало поєднує в собі типову старовинну польську забудову, найсучасніші конструкції та навіть залишки радянської архітектури. Є тут і парки з музеями, і різні кафе-ресторани. Три дні ви обов'язково знайдете, чим себе зайняти.

А ще Польща непогано підходить для шопінгу, адже у сучасній частині Варшави є чимало торгових центрів з численними магазинами на будь-який смак та гаманець. При цьому це можуть бути ті ж мережі, що й у нас в Україні, однак асортимент і якість - вже європейські. Тож чому б не порадувати себе покупками на 8 березня.

Як добратися: найзручніший варіант потрапити з Києва до Варшави – рейс угорського лоукосту Wizz Air з аеропорту «Жуляни» 8 березня о 16:50 з прильотом до польської столиці о 17:20. Коштуватиме такий переліт від 1769 грн.

Повертатися краще вже до «Борисполя» 11 березня рейсом від МАУ з вильотом з Варшави о 16:05 та прильотом до Києва о 18:35. Коштуватиме такий переліт, мінімум, 3941 грн.

Проживання: наразі готелі та хостели Варшави можуть запропонувати майже 1400 варіантів розміщення на 8-11 березня. При цьому вартість проживання в закладах розміщення неподалік центру коштуватиме від 1400 грн (з коригуванням на курс) за три доби.

Мінімальний бюджет подорожі: від 7100 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Рига

Чому Рига: латвійська столиця по праву вважається одним з культурних центрів Європи, а її історичний центр внесений до світової спадщини ЮНЕСКО. Попри поєднання різноманітних архітектурних стилів, тут усе виглядає надзвичайно органічно. Особливо тут слід звернути увагу на Ратушну площу, Домський собор, вулицю Яунієла, будівлю Академії наук Латвії...

Сама Рига розташована на обох берегах річки Дуагава, що впадає у Ризьку затоку на сході Балтійського моря, через що у місті типовий приморський клімат - тож одягайтеся тепло і прихопіть шарф.

До того ж, Латвія доволі дружньо налаштована до України, а ціни тут досить приємні для нашого туриста. Тому тепла зустріч вам забезпечена.

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Як добратися: найкращий варіант вильоту з Києва (аеропорт «Бориспіль») до Риги – 8 березня о 14:40 з прильотом на місце о 16:20 без жодних пересадок за, мінімум, 3770 грн. При цьому аеропорт розташований лише в 13 км від центру Риги і дістатися туди доволі легко: 20-30 хвилин на міському автобусі чи мікроавтобусі Airport Express, які ходять з інтервалом 10-30 хвилин. Тобто ще увесь вечір буде у вашому розпорядженні.

Повертатися ж найкраще 11 березня рейсом з латвійської столиці о 12:50 та прильотом до Києва о 14:40, також без пересадок – за суму від 4290 грн.

Проживання: проживання в готелях/хостелах Риги протягом трьох діб з 8 по 11 березня наразі пропонується від 1250 грн, якщо житло розташовано в центрі. Загалом по місту на період з 8 по 11 березня доступні близько 450 пропозицій.

Мінімальний бюджет подорожі: від 9300 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Ларнака

Чому Ларнака: Хоча Кіпр і не входить до Шенгенської зони, все ж безвіз України з ЄС, запроваджений у червні 2017 року, дозволяє українцям подорожувати і до цієї теплої країни без візи за наявності біометричного паспорта. І це поки одне з небагатьох «теплих» місць, куди з України можна дістатися дійсно бюджетно.

Середня температура в Ларнаці у березні становить близько 14 градусів тепла. Звісно, ще не покупаєшся, але все одне тепліше, ніж в Україні. І якщо хочете вирватися з ще холодного на початку березня Києва, це вже вагомий аргумент на користь Ларнаки.

Саме по собі це місто на березі Середземного моря порівняно спокійне та ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити від шаленого ритму мегаполіса. Чого варті тільки прогулянки набережною Фіникудес, повністю висаджену пальмами, звідки відкривається чудовий краєвид. Втім, якщо все ж таки захочеться розваг, тут можна буде собі легко щось підшукати - як історико-культурні місця, так і різноманітні кафе, клуби та ресторани.

А ще у Ларнаці розташована Церква Святого Лазаря, названа на честь праведного Лазаря - того самого, якого, якщо вірити Євангелію, воскресив Ісус Христос і який після цього прожив на Кіпрі ще 30 років.

Як добратися: до Ларнаки можна вилетіти 8 березня рейсом від угорського лоукосту Wizz Air з київського аеропорту «Жуляни» о 18:10 з прильотом на місце о 21:05. Коштуватиме такий квиток від 2899 грн.

Повернутися до Києва можна 11 березня зворотнім рейсом від Wizz Air з вильотом о 21:40 та прильотом до «Жулян» о 00:40 в ніч на 12 березня. Коштуватиме такий квиток трохи менше 4000 грн з коригуванням на курс.

Проживання: сервіси з бронювання готелів наразі пропонують на обрані дати лише близько 200 варіантів розміщення у Ларнаці, а їхня мінімальна вартість стартує від 2500 грн за три доби – в готелі неподалік від центру.

Мінімальний бюджет подорожі: від 9400 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Прага

Чому Прага: чеська столиця є ще одним доволі популярним напрямком для українських туристів – ціни приємні, тут багато вихідців з України, та й мова має певну схожість з українською (хоча тут все ж слід бути обережним, адже багато слів, які чеською звучать майже як українською, часто мають зовсім інше значення).

Звісно, туристичною «родзинкою» Праги є Празький град – фортеця, закладена у IX столітті на пагорбі над лівим берегом Влтави, яка являє собою комплекс з кількох палаців та соборів, і все це у списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

Зокрема, слід звернути увагу на Собор святого Віта – дивовижний зразок готичної архітектури, Тинський храм, Тройський замок, Палац Кінських, Валдштейнський палац, Штернберзький палац, будівлі Національного музею та Національного театру, а також резиденцію президента Чехії – Президентський палац. Якщо вдало підгадати час, можна потрапити на зміну почесної варти.

Ну, і, звісно, ще однією «візитівкою» міста є Празькі куранти, також відомі як Староміський астрономічний годинник. Він був встановлений аж у 1410 році на південному фасаді міської ратуші на Староміській площі, й по праву вважається одним з символів Праги. Не пропустіть щоденну виставу у виконанні міні-фігурок на фасаді годинника.

Також дуже цікавим місцем є Костніца в Седліце – місті в 80 кілометрах від Праги. Ця споруда, також відома як Костел Всіх Святих, інтер'єр якої повністю оброблений людськими черепами і кістками - близько 40000 людських скелетів.

І ще одне – Прага вважається однією з пивних столиць Європи. В країні виготовляють безліч сортів пива на будь-який смак та різної цінової категорії. Тож, за бажання, можна з’їздити на екскурсію на пивний завод Крушовіце, неподалік Праги.

Як добратися: вилітати до столиці Чехії найкраще 8 березня зі столичного аеропорту «Бориспіль» о 13:20 рейсом авіакомпанії МАУ з прильотом о 14:30 до Праги. Коштуватиме такий переліт, мінімум, 4856 грн.

Повертатися до Києва найзручніше 11 березня рейсом з Праги о 22:40 та прильотом до Києва о 01:40 12 березня. Рейс доволі пізній, тож весь день у чеській столиці буде у вашому розпорядженні. Коштуватиме квиток на такий рейс від 4254 грн.

Проживання: три доби в готелях Праги на зазначені дати коштуватимуть, мінімум, 2000 грн, якщо обирати житло ближче до центру.

Мінімальний бюджет подорожі: від 11100 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Мальта

Чому Мальта: маленька острівна держава Мальта входить до шенгенської зони, а тому, маючи біометричний паспорт, можна сміливо їхати туди без віз. Однією з переваг Мальти є невеличкий розмір цього острова. Тому, під час короткої подорожі тут легко і швидко переміщатися з однієї точки в іншу.

Зокрема, варто відвідати Мегалітичні храми Мальти, місто Валета (Собор Святого Іоганна, сади Барракка), старе місто Мдіни та Собор Святого Павла в ньому, військовий музей Форт Рінелла в Калькарі, Собор вознесіння Діви Марії в Мості, Приходську церкву Міл’єхи, острів Гоцо та багато чого іншого.

Та й взагалі приємно спокійно прогулятися вздовж берегу Середземного моря, навіть у березні. Тим паче, що середня температура у перший весняний місяць тут доволі висока, у порівнянні з Києвом, – 14,6 градусів. Звісно, для купання та засмаги зарано, однак все вже не мороз.

Під час прогулянок уздовж морського берега також радимо звернути увагу на численні геологічні цікавинки на острові – блакитна діра, вікно Азура, блакитний грот та інші скелясті утворення.

Як добратися: найоптимальнішим є варіант з вильотом з «Борисполя» 8 березня о 10:45 та прильотом на Мальту о 19:20. Втім, доведеться летіти з пересадкою і провести цілих 5 годин в Стамбулі (хоча, враховуючи, що українцям не потрібна віза до Туреччини, ці 5 годин можна провести з користю). Коштує такий рейс від 6452 грн. Є ще один варіант – маршрут від Alitalia з вильотом з Києва 8 березня о 05:00 та прильотом на Мальту о 16:55. Хороша новина – він передбачає пересадку у Римі тривалістю 8 годин 35 хвилин, тож у вас буде доволі багато часу, щоб прогулятися італійською столицею. Погана новина – коштує такий рейс від 8142 грн.

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Повертатися ж найкраще рейсом з вильотом 11 березня о 13:35, 45-хвилинною пересадкою у Франкфурті-на-Майні та прильотом до Києва о 20:25. Втім, коштуватиме таке задоволення вже не дуже дешево, мінімум, 8628 грн. Для більшої економії є зворотній рейс через Стамбул. Він коштуватиме від 5672 грн, однак в дорозі доведеться провести більше 9 годин – з вильотом о 09:30, пересадкою 5 годин в Стамбулі та прильотом до Києва о 19:45.

Слід зазначити, що на Мальті є лише один аеропорт, однак, оскільки цей острів доволі маленькій – навіть до Сент-Полсу, розташованого на протилежному березі, їхати менше 30 кілометрів - маєте вибір, на якому березі зупинятися.

Проживання: три ночі на Мальті, наприклад, на узбережжі Сент-Полс-Пей, коштуватимуть, мінімум, 1700 грн. Наразі острів може запропонувати близько півсотні варіантів розміщення на зазначені дати. Причому деякі (і навіть далеко не найдорожчі) готелі мають на своїй території басейни - криті та відкриті (хоча для останнього все ж трохи не сезон).

Мінімальний бюджет подорожі: від 13800 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Ніцца

Чому Ніцці: напевно, це один з найвідоміших та найпопулярніших курортів на Лазурному узбережжі Франції. Влітку сюди злітається чималий потік охочих покрасуватися на місцевих пляжах. У березні ж ще не сезон (хоча середня температура у цей період вже доволі приємна – близько +12), а тому можна сподіватися, що тут буде трохи спокійніше і буде легше насолодитися місцевою архітектурою чи історичними пам’ятками. Адже не лише пляжами живе Ніцца. Саме по собі місто заслуговує на увагу завдяки чималій кількості культурно-історичних пам’яток та цікавим архітектурним спорудам. Зокрема, тут можна зустріти еклектику періоду кінця XIX – початку ХХ століть, або собори чи палаци типового італійського бароко XVII – XVIII століть.

Особливо рекомендуємо звернути увагу на Старе місто та Собор Святої Репарати, площі Гарібальді та Массена, Монастир Сім‘є з його садами тощо.

Любителям образотворчого мистецтва радимо заскочити у Національний музей Марка Шагала. Є в місті й багато інших музеїв, якщо авангард – це не зовсім ваше: музей археології, музей витонченого мистецтва, музей флоту, музей Массена та інші.

А найкраще місце для панорамних фотографій та споглядання заходу сонця – оглядовий майданчик Касл-Хілл на висоті майже 100 метрів над рівнем моря.

Ввечері ж можна прогулятися Англійською набережною, уздовж якої розташована величезна кількість готелів, палаців, розважальних закладів та кафе/ресторанів, куди можна заскочити на вечерю після прогулянки.

Як добратися: найзручніше вилітати до Ніцци з Києва 8 березня о 14:50 та прильотом на місце призначення о 19:05 рейсами від польського лоукосту LOT. При цьому маршрут передбачає годинну пересадку у Варшаві. Коштуватиме така дорога, мінімум, 6472 грн.

Повертатися ж найкраще 11 березня рейсом з вильотом о 19:45 з Ніцци, півгодинною пересадкою у Варшаві та прильотом до «Борисполя» в ніч на 12 березня о 01:10. Коштуватиме такий переліт від 5850 грн.

Проживання: наразі сервіси з бронювання готелів можуть запропонувати близько 800 пропозицій на зазначені дати. Цінові пропозиції у Ніцці починаються від 3100 грн у закладах розміщення ближче до центру, якщо брати одномісний номер.

Мінімальний бюджет подорожі: від 15400 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Барселона

Чому Барселона: Безсумнівно, це одне з найбільш улюблених та бажаних місць серед українських туристів (та й не лише українських). Воно і не дивно, адже в місті неймовірна архітектура. Чого тільки варті Старе місто та його найстаріша частина - Готичний квартал. Чи верф Драссанас, пагорб Монжуїк, будівля Національного музею Каталонії, Храм Святого Сімейства, Храм Святого Серця, чи багато-багато інших історичних будівель, на перерахування яких не вистачить кількох годин.

Та й самі по собі вулички Барселони заслуговують на увагу. Ними можна блукати годинами, подекуди натикаючись на неймовірні речі – то якась кована скульптурка, то якась деталь фасаду, то ще щось. Головне, бути пильним, щоб нічого не пропустити, і не боятися виходити за межі типових туристичних точок.

Також радимо відвідати парк «Лабіринт Орта» розташований біля садиби Десвалльс – тут можна зустріти багато чого цікавого, як з архітектурної точки зору, так і з ботанічного мистецтва.

Розташована Барселона на узбережжі Середземного моря, а середня температура в березні – трохи вище 11 градусів тепла. Тож сміливо можете прогулюватися узбережжям під лагідний шум води.

При цьому Барселона славиться як популярне місце відпочинку серед молоді. Тут надзвичайно яскраве, цікаве та насичене нічне життя, наче місто ніколи й не спить. Тому, якщо вас цікавить такий відпочинок, вам точно до Барселони.

А ще – це місто одного з найкращих футбольних клубів світу – «Барселони». Якщо раптом вас цікавить найпопулярніша гра усіх часів і якщо пощастить, то можете завітати на гру на «Камп Ноу».

Як добратися: найоптимальніший варіант вильоту – рейс зі столичного аеропорту «Бориспіль» 8 березня о 14:00 з годинною пересадкою в Амстердамі та прильотом до Барселони о 19:05 від компанії KLM. Коштуватиме такий переліт від 6885 грн.

Повертатися найкраще у неділю 11 березня з вильотом з Барселони о 14:35, пересадкою у Празі тривалістю 5 годин 40 хвилин та прильотом до Києва в ніч на 12 березня о 01:04. Такий маршрут коштуватиме, як мінімум, 6392 грн.

Якщо буде час і натхнення, можна буде кілька годин прогулятися чеською столицею, адже аеропорт розташований в 17 км від центру Праги і дістатися до міста з аеропорту доволі легко – близько 30 хвилин на міському автобусі чи мікроавтобусі Airport Express. Якщо ви без речей і налаштовані на пригоди, чому б ні.

Проживання: в Барселоні на даний момент доступно близько півтори тисячі пропозицій на період з 8 по 11 березня. Три доби в каталонському місті обійдуться щонайменше в 3000 грн, якщо обирати житло ближче до центру.

Мінімальний бюджет подорожі: від 16300 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Відень

Чому Відень: австрійська столиця - вишукана, романтична, музична та… дорога. Але вона варта того, щоб її побачити, і, звісно, випити там кави.

Обов’язково завітайте до Старого міста, де вас зустріне знаменита Віденська ратуша та Собор Святого Стефана (з башти якого відкривається надзвичайний вид, хоча підніматися важкувато, та ще й гроші за це беруть чималі).

Також радимо завітати до палацу Щьонбрунн з його садами та однойменним зоопарком поряд, палацовий комплекс Бельведер, віденський Хофбург - одного з найбільших палацових комплексів світу, де колись була резиденція імператорської династії Габсбургів, а пізніше - численні музеї, конгрес-холи, резиденція австрійського президента, штаб-квартира ОБСЄ та навіть іспанська школа верхової їзди.

До речі, окремий вид туристичних розваг у Відні – оглядові екскурсії по центру міста на кареті, запряженій конями, якою управляє лакей у тематичному костюмі. Виглядає це дійсно вишукано і по-імператорські. Втім, і коштує відповідно.

Серед музеїв особливо варто звернути увагу та відвідати галерею Альбертіна, де зберігається одна з найбільших колекцій графіки у світі, а також роботи таких видатних майстрів, як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель, Рубенс, Рембрандт, Дюрер, Клімт та багатьох інших. Інколи там бувають і тематичні виставки, як, наприклад, Пікассо чи Дюрера.

І не слід забувати, що Відень – музичне місто. Саме з ним пов’язують життя одного з найвідоміших композиторів світу - Вольфганга Амадея Моцарта (до речі, в місті є Дім Моцарта, якщо вас раптом цікавить класична музика). Ну і, звісно, знаменита Віденська опера – тут вже обирайте самі: або просто подивитися на будівлю, або долучитися до прекрасного і сходити на виставу (тільки про квитки слід потурбуватися завчасно).

Однак музика звучить у Відні усюди – на вулицях, у кафе та навіть у церквах (причому інколи доволі нетипова для релігійних установ). І, звісно, Відень є центром сучасної австрійської музичної сцени. Тож якщо хочете ознайомитися з місцевим музичним життям, обов’язково завітайте на якийсь навіть невеличкий концерт.

Любителів шопінгу також зацікавить знаменита віденська вулиця магазинів Маріяхільферштрассе, що тягнеться від Старого міста до Західного вокзалу. Тут ви знайдете сотні магазинів, заповнених модним одягом та аксесуарами на будь-який смак та гаманець.

Як добиратися: найзручнішим варіантом потрапити до австрійської столиці є прямий рейс від МАУ на 8 березня, який вилітає з Києва о 09:25 і вже о 10:25 за місцевим часом ви у Відні – прямо на ранкову каву. Квиток коштуватиме від 6751 грн.

Повертатися до Києва найвигідніше 11 березня рейсом від LOT з вильотом з Відня о 09:25, 45-хвилинною пересадкою у Таллінні та прильотом до Києва о 15:10. Також на цей день є пізніший рейс від того ж перевізника (виліт о 19:35, пересадка 1 година 50 хвилин у Варшаві та приліт до Києва о 01:10 в ніч на 12 березня). Однак він коштуватиме трохи дорожче – від 6967 грн. Чи готові ви трохи переплатити та провести у Відні більше часу – вирішувати тільки вам.

Проживання: австрійська столиця зовсім недешева, тож житло ближче до центру міста у Відні коштуватиме від 3100 грн за три ночі з 8 по 11 березня, причому таких пропозицій не так вже й багато і це, здебільшого, апартаменти. А ось проживання в готелі в центрі коштуватиме вже від 3600 грн.

Мінімальний бюджет подорожі: від 16800 грн (переліт, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Люцерн

Чому Люцерн: хоча до цього швейцарського міста і немає зручних рейсів на обрані дати, все ж воно має низку переваг перед тією ж Женевою, куди добратися трохи легше. Наприклад, ціни на житло та розваги у Люцерні рази в два нижчі, а саме по собі воно набагато цікавіше.

Однією з найпопулярніших туристичних точок у місті є Вассертурм та міст Капелльбрюке, міст Шпроєрбрюкке - справжня картинна галерея просто неба, залишки середньовічної стіни Музеггмауер, всесвітньо відома скульптурна композиція «Лев, що помирає», яка виступає просто зі скелі, а ще - церкви, собори та музеї.

Ну, а крім того, місто стоїть на однойменному озері Люцерн, звідки відкривається неперевершений вид на Швейцарські Альпи. Любителі природи можуть завітати до парку оленів (Хіршпарк) та біосферного заповідника Ентлебух. Останній внесений до списку ЮНЕСКО та являє собою прекрасний осередок дикої, майже незайманої природи.

Як добратися: На жаль, на обрані дати рейсів саме до Люцерна немає. Тож найбільш оптимальним є варіант з прильотом до аеропорту Женеви, а потім вже потягом до Люцерна. Прямий рейс від компанії МАУ з вильотом з Києва о 10:45 8 березня та прильотом до Женеви о 12:50 коштуватиме від 5403 грн.

Повертатися найкраще 11 березня рейсом від польського лоукосту LOT з вильотом о 10:20, двогодинною пересадкою у Варшаві та прильотом до Києва о 17:10. Коштуватиме такий переліт, мінімум, 6239 грн.

До цього ще слід додати вартість квитка від Женеви до Люцерна - в один кінець він коштує від 40.50 швейцарських франків (трохи менше 1200 грн), а їхати - трохи менше трьох годин. Водночас, варто зазначити, що краєвиди скрізь у альпійській Швейцарії просто надзвичайні, тож цей час у дорозі можна сприймати як своєрідну екскурсію. При цьому потурбуватися про квиток слід завчасно - краще придбати його на сайті місцевої залізниці, адже на місці може бути дорожче.

Проживання: Швейцарія загалом недешева, тому три ночі в Люцерні коштуватимуть, мінімум, 5300 грн. Але ж - один раз живемо! І це альпійське місто того варте. Для порівняння - у тій же Женеві, до якої було б трохи легше дістатися, ціни на проживання стартують від 9000 грн за три доби.

Мінімальний бюджет подорожі: від 19300 грн (переліт, потяг, проживання) + додаткові витрати (трансфери, харчування, розваги).

Лайфхак випуску: якщо погодитеся трошки поступитися комфортом та прожити три дні вашої подорожі у хостелах в спільних кімнатах з іншими туристами, або ж зможете «підбити» на подорож когось з друзів за вами «за компанію», та знімати номер чи квартиру на кількох осіб, це суттєво здешевить вашу поїздку. Адже в подорожі наодинці одним з найбільш відчутних мінусів є саме дорожнеча проживання (а ми в даному матеріалі розраховували мінімальну вартість поїздки саме на одного мандрівника). До того ж, з компанією буде веселіше.

До речі, раніше УНІАН вже писав, як подорожувати без зайвого багажу.

***

Як бачимо, зараз ще є час самостійно підготувати собі невеличкий «жіночний» тур на 8 березня, були б час, бажання та можливості. Якщо ж на Європу поки не вистачає, не слід впадати у відчай. Чому б не поставити собі ці (або якісь інші) місцини як ціль на наступний рік чи два? Ну, а поки з'їздити на вихідні кудись в Україні - насправді, у нас теж є що подивитися.

Марина Григоренко