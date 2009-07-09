Долар і євро на міжбанку пішли вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань, – 7,6525/7,6775 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2397/0,2407, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,6470/10,6890.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,3944/1,3946 (середа - 1,3890/1,3892).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари USD/UAH з ціною відсікання – 7,6500.