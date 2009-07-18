Погода на завтра

Завтра у західних областях України очікуються грозові дощі (місцями сильні зливи), при грозах шквали 17-22 м/с, в окремих районах град.

Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, у Закарпатті та Прикарпатті 20-25°, у Карпатах протягом доби 12-17°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без опадів, лише місцями у Криму, а в другій половині дня у неділю і у північних областях короткочасний дощ, гроза, при грозі шквали 17-22 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 29-34°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 33-38°. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

У Київській області у неділю у другій половині дня очікується короткочасний дощ, гроза, при грозі шквалисте посилення вітру 17-22 м/с. Температура вночі 19-24°, вдень 29-34°. У Києві температура вночі 20-22°, вдень 31-33°.