Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,8875/7,9250, а на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 7,9035/7,9155. До закриття торгів цінові показники досягли максимуму – 7,9065/7,9180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2528/0,2543, на 12:00 курс відкоригувався до 0,2533/0,2540. На час закриття суттєвих змін не відбулося. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31.2175(0.0875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4241/1,4243, на час закриття торгової сесії котирування залишалися в діапазоні 1,4218/1,4220. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,2340/11,2820. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні сягли максимуму – 11,2375/11,2625.

О 15:00 НБУ вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня 7,6500/7,6700.