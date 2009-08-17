Погода на завтра

Завтра майже на всій території Україні збережеться тепла і суха погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 серпня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на сході місцями 7-9°, на узбережжі морів 17-22°; вдень 26-31°, на заході місцями 22-25°; на високогір`ї Карпат вночі 7-12°, вдень 13-18°. Вітер в країні переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї північно-східний, 7-12 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 26-31°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 28-30°.

17 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 22-24°, в Дніпрі біля Києва 21°.