Погода на завтра
13:42, 20 серпня 2009Суспільство
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Ночі - все холодніші
Завтра у східній частині України та на півночі Лівобережжя місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 13-18°; вдень у східних, північних та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 23-28°; на високогір`ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
У Київській області у п’ятницю опади не очікуються, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.
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