Погода на завтра

Завтра у східній частині України та на півночі Лівобережжя місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині 13-18°; вдень у східних, північних та більшості центральних областей 17-22°, на решті території 23-28°; на високогір`ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 9-11°, вдень 20-22°.