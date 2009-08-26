Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок знизилися на 3% на тлі ажіотажу торговців, які кинулися здобувати прибуток від зростання вартості сировини, яка на початку торгів показала рекордні за останні десять місяців показники, що у свою чергу було пов`язане з повідомленнями про продовження повноважень Бена Бернанке на посаді голови Федеральної резервної системи США, повідомляє Reuters.

Ціна жовтневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 2,44 долара - до 71,82 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість жовтневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 2,32 долара - до 72,05 долара за барель.

РІА "Новости"