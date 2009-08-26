Долар і євро на міжбанку ростуть

Рубль не відстає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,4670/8,4945 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2695/0,2708, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,1430/12,1745. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,4330/32 (вівторок - 1,4279/81). У вівторок, 25 серпня, Нацбанк вийшов на ринок інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,8900/8,0000.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter