Погода на завтра
13:28, 27 серпня 2009Суспільство
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Вночі стане тепліше
Завтра на півдні та сході України утримається суха погода, на решті території місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній частині 6-11°; вдень 27-32°, у північних областях 23-28°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
У Київській області у п’ятницю вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.
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