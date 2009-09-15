Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться тепла погода, в деяких регіонах пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 16 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ, гроза. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні Криму 16-18°, вдень 22-27°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

15 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 20°.