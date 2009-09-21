У Криму оголосили штормове попередження

У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби Головного управління МНС України в АРК, 21 вересня в Криму очікується північно-східний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-11 градусів тепла, вдень - 18-20 тепло. Місцями по Криму очікуються дощі та грози.

Також з 20 по 24 вересня у лісах Криму зберігається надзвичайна пожежна небезпека.