У Криму оголосили штормове попередження
10:13, 21 вересня 2009Суспільство
1100 0
Вітер зі швидкістю до 15-20 м/с
У Криму на сьогодні оголошено штормове попередження.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними прес-служби Головного управління МНС України в АРК, 21 вересня в Криму очікується північно-східний вітер зі швидкістю до 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-11 градусів тепла, вдень - 18-20 тепло. Місцями по Криму очікуються дощі та грози.
Також з 20 по 24 вересня у лісах Криму зберігається надзвичайна пожежна небезпека.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter