Залізничні квитки подорожчають на 50+10+10+10%

З 1 червня ціни на залізничні квитки планується підвищити на 50% - гендиректор «Укрзалізниці»

Київ. 17 квітня. УНІАН. Ціни на квитки на залізничні перевезення пасажирів з 1 червня 2006 року планується підвищити на 50%. Про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Василь ГЛАДКІХ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, далі планується підвищити тарифи на пасажирські залізничні перевезення на 10% - з 1 січня 2007 року, потім ще на 10% - з 1 квітня і знову на 10% - з 1 липня 2007 року.

Він зазначив, що підвищення тарифів закладене у фінансовому плані «Укрзалізниці», який планується розглянути і затвердити в Кабінеті Міністрів найближчої середи, 19 квітня.

В.ГЛАДКІХ, зокрема, повідомив, що проїзд у купейних вагонах нефірмового потягу за маршрутом Київ-Дніпропетровськ з 1 червня подорожчає з 29,13 до 43,70 грн. з ПДВ і страховкою, але без комісійних; Київ-Львів - з 33,03 до 49,55 грн., Київ-Одеса - з 34,99 до 52,50 грн., Київ-Сімферополь - з 49,84 до 74,76 грн.

У плацкартних вагонах вартість квитків за маршрутом Київ-Дніпропетровськ підвищиться на 9 грн., Київ-Львів - на 10,29 грн., Київ-Одеса - на 10,93 грн., Київ-Сімферополь - на 15,63 грн., повідомив В.ГЛАДКІХ.

Він зазначив, що поки що озвучив плани на найближчі - 2006-2007 роки, проте для того щоб вийти на нульову рентабельність за пасажирськими перевезеннями, тарифи сьогодні необхідно підвищити в 2,9 раза.

Щодо вантажних перевезень В.ГЛАДКІХ повідомив, що тарифи на вантажні перевезення підвищуватимуться, виходячи з підвищення рівня інфляції, на відповідний відсоток. Водночас, за його словами, якщо буде дефляція, тарифи знижуватися не будуть.

Як зазначив гендиректор «Укрзалізниці», він не боїться зниження пасажиропотоку у зв`язку з підвищенням тарифів на перевезення, оскільки тарифи «Укрзалізниці» мають запас, виходячи з того, що автобусні та інші тарифи значно вищі.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра транспорту і зв`язку Віктора БОНДАРЯ, Міністерство транспорту і зв`язку України спільно з Міністерством економіки вивчає можливість підвищення цін на пасажирські перевезення залізничним транспортом на 40% у 2006 році. «Очікується, що цього року тарифи буде підвищено на 40-50%, і це позначиться на збільшенні фактичної вартості квитків на 5-20 грн.», - сказав міністр.

Водночас, раніше, 31 березня, В.ГЛАДКІХ сказав, що підвищення тарифів на пасажирські перевезення не буде. «Українська залізниця - державна, і справно виконує соціальну функцію. Немає ще у людей тої гідної заробітної плати, щоб купувати дорогі квитки», - сказав він.