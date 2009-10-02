Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках 2 жовтня знизилися, повідомляє Reuters.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у листопаді на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange) знизилися на 1,12 дол. - до 68,07 дол. за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у листопаді на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 0,87 дол. - до 69,95 дол. за баррель.