Завтра у Києві йтиме сніг

Завтра на території України утримається мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у північних областях місцями очікується невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі у західних та північних областях 0-5° морозу, на решті території 3-8°, у східній частині та Приазов’ї місцями 10-12° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, на сході до 5° морозу; на півдні Криму вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

23-24 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень 23 грудня на півночі Лівобережжя, а вдень 24 грудня і у східних областях часом невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, лише 23 грудня на Лівобережжі, Миколаївщині та Одещині 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, 24 грудня у східних областях від 3° тепла до 2° морозу (в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°).

25-26 грудня на Лівобережжі очікуються часом опади, переважно у вигляді снігу, на решті території місцями невеликий сніг, на півдні з дощем, лише в західних областях без істотних опадів. Температура 25 грудня суттєво не зміниться; 26 грудня у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу, на решті території вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, лише в західних областях та на Південному узбережжі Криму вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла.

Завтра у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. Температура у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 2° тепла.

23-24 грудня у столиці та області без істотних опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

25-26 грудня очікується місцями невеликий сніг. Температура 25 грудня суттєво не зміниться, 26 грудня вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.