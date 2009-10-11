Погода на завтра

Завтра, 12 жовтня, на території України утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, часом дощі очікуються у західних, північних, а вдень і в центральних областях. Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 7-12° тепла, на півдні до 15°; вдень 11-16°, на півдні та сході 17-22°, у Криму до 25°.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 7-12° тепла, вдень 11-16°.