Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,2150/8,2510, до 12:00 ціни зросли – 8,2650/8,2850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,сьогодні в Росії святкують День народної єдності, у зв`язку з чим торги російським рублем можливі тільки валютуванням ТОМ. Так, торги російським рублем на ТОМ стартували котируваннями 0,2802/0,2815.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4755/1,4757, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,1225/12,1780, до 12:00 ціни пішли вгору - 12,1905/12,2190.