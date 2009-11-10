Завтра в Україні дощитиме

11 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна з проясненнями погода. У східних та Запорізькій областях, а вночі і в Криму без опадів; на решті території пройдуть дощі, вночі в Карпатах та на Закарпатті сильні. Вночі та вранці у південній частині та у центральних областях місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень у південних областях, Криму та Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 13-18°.

На Київщині утримається хмарна з проясненнями погода. Часом дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 7-12°. По м. Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.