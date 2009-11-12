Долар на міжбанку дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,13/8,16 грн./дол., до 13:00 вони встановилися на рівні 8,1350/8,1775 грн./дол.

Про це повідомляє компанія «Укрділінг».

Торги рублем відкрилися котируваннями 0,2835/0,2847 грн./рубль, до 13:00 вони становили 0,2833/0,2851 грн./рубль, торги євро відкрилися на рівні 12,1714/12,2163 грн./євро, на 13:00 вони становили 12,1600/12,2274 грн./євро.