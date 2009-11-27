Ющенко: з економіки забрали 30 мільярдів, і повертати не збираються

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає вбивчою для підприємств суму неповерненого ПДВ - 17 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку, виступаючи на форумі Конгресу української інтелігенції.

За словами Президента, «приріст невідшкодованого ПДВ сьогодні в Україні становить приблизно 17 млрд. грн., тобто, 17 млрд. грн. – це взято з економіки й не повернено».

Він нагадав, що два роки тому, коли підприємствам не було повернено до 7 млрд. грн., «ми це явище державне фінансове називали «азаровщиною», тому що це в голову не вкладалося – 7 млрд. грн. не повернено обігових коштів суб`єкту господарювання; це політика охолодження економіки».

Нинішню ситуацію з неповерненням ПДВ В.ЮЩЕНКО вважає вбивчою для економіки підприємств.

«Але коли ми говоримо про 17 млрд. грн... Ми говоримо, що економіка, яка не отримала 17 млрд. грн. власних грошей своєчасно, – це клініка», - підкреслив глава держави.

Президент також зазначив, що до цих 17 млрд. грн. потрібно додати ще 12 млрд. грн. податків, зібраних наперед (податків на прибуток).

«А ще я назву цифру: наперед зібрано податки - 12 млрд. грн. Так от, 17 і 12 млрд. – це майже 30 млрд. грн. у суб`єктів господарювання вимито з балансу, і їх навіть не збираються повертати», - зазначив В.ЮЩЕНКО.