Обережно: у Києві з’явилися чергові мобільні аферисти

На номери МТС почали надходити повідомлення російською мовою “МТС Случай”. Ваш номер мобильного телефона принял участие в акции. Для получения приза звоните.” Далі вказано номер 066 3600197.

Зателефонувавши за цим номером кореспондент УНІАН, якій також “пошастило” взяти участь в “акції”, отримала пропозицію придбати ваучери поповнення рахунку МТС на загальну сумі 500 гривень. І не поповнюючи свій рахунок передзвонити за ще раз за вказаним номером. Та назвати оператору коди карток для того, аби нібито МТС “перепрограмувавши” картки, зарахувала на її мобільний рахунок 1,5 тісячі гривень замість придбаних 500. На додачу до того аферисти пообіцяли надати можливість безкоштовно телефонувати на один (обраний “щасливчиком”) номер протягом тривалого часу. І повідомили про виграш домашнього кінотеатру “Самсунг”.

Кореспондент УНІАН зв’язалася з МТС, де повідомили, що це - дії аферистів, і жодних подібних акцій компанія не проводить.