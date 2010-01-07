Через снігопади закрито 56 автобусних рейсів

В Україні через складні метеорологічні умови сталися затримки у русі 15 пасажирських потягів (Південно-Західна залізниця).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.

До ліквідації наслідків негоди на залізниці залучено 2 одиниці снігоприбиральної техніки та 7020 працівників.

Також, за даними Мінтрансу, працюють з обмеженнями морські торговельні порти України північно-західної частини Чорного моря (порт Білгород-Дністровський, порт Одеса).

Крім того, через складні погодні умови закрито 56 автобусних рейсів.