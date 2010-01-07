Через снігопади закрито 56 автобусних рейсів
12:03, 07 січня 2010Суспільство
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З обмеженнями працюють морські порти
В Україні через складні метеорологічні умови сталися затримки у русі 15 пасажирських потягів (Південно-Західна залізниця).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.
До ліквідації наслідків негоди на залізниці залучено 2 одиниці снігоприбиральної техніки та 7020 працівників.
Також, за даними Мінтрансу, працюють з обмеженнями морські торговельні порти України північно-західної частини Чорного моря (порт Білгород-Дністровський, порт Одеса).
Крім того, через складні погодні умови закрито 56 автобусних рейсів.
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