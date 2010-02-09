Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,08 грн./дол., продають – по 8,14 грн./долл. Курс не змінився порівняно з 8 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,11 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,16 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,5% порівняно з 8 лютого і сьогодні становить 11,05 грн./євро, продажу – на 0,3%, до 11,22 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,13 грн./євро, з продажу – в межах 11,18-11,31 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 лютого підвищився на 0,6% і становить у середньому 0,2609 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2688 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,09 грн./дол., продажу – 8,14 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,11 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,16 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,4% порівняно з 8 лютого і сьогодні становить 11,07 грн./євро, продажу – на 0,2%, до 11,21 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,13 грн./євро, з продажу – в межах 11,18-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 лютого підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2598 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,06/8,11 грн., євро – 11,00/11,17 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,16 грн., євро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,048/8,123 грн., євро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0074, до євро – 10,95012, до російського рубля – 0,2624.