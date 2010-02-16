Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,04 грн./дол., продають – по 8,09 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи знизився порівняно з 15 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,02-8,07 грн./дол., продажу – в межах 8,07-8,11 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився порівняно з 15 лютого – 10,92/11,09 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,820-10,98 грн./євро, продажу – в межах 11,02-11,16 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 15 лютого, знизився на 0,4% і становить у середньому 0,2608 грн./рубль, курс продажу – трохи знизився – до 0,2689 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2660 грн./рубль, продажу – в межах 0,2660-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,04 грн./дол., продажі – 8,08 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,01-8,06 грн./дол., продажу – в межах 8,07-8,11 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився порівняно з 15 лютого і сьогодні становить 10,92/11,07 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,82-10,97 грн./євро, продажу – в межах 11,02-11,11 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 15 лютого, знизився на 1% і сьогодні становить 0,2574 грн./рубль, курс продажу – не змінився – 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2660 грн./рубль, продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,04/8,09 грн., євро – 10,90/11,08 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,05/8,12 грн., євро – 10,85/11,18 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,03/8,08 грн., євро – 10,85/11,05 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 16 лютого, становить: гривні до долара США – 8,002, до євро – 10,888321, до російського рубля – 0,26479.