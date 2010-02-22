Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 7,99 грн./дол., продають – по 8,04 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 21 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 7,95-8,03 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,06 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3% порівняно з 21 лютого і сьогодні становить 10,82 грн./євро, продажу – на 1,2% – до 10,99 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,88 грн./євро, з продажу – в межах 10,90-11,07 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 21 лютого знизився на 0,9% і становить у середньому 0,2617 грн./рубль, продажу - підвищився на 0,7% – до 0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,00 грн./дол., продажу – 8,04 грн./дол. Курс трохи змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,03 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,06 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,2% порівняно з 21 лютого і сьогодні становить 10,82 грн./євро, продажу – на 0,7% – до 10,97 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,88 грн./євро, з продажу – в межах 10,92-11,03 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 21 лютого знизився на 1,8% і сьогодні становить 0,2591 грн./рубль, продажу - підвищився на 0,4% - до 0,2686 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,05 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,95/8,06 грн., євро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,00/8,04 грн., євро – 10,75/11,05 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 лютого, становить: гривні до долара США – 7,998, до євро – 10,812496, до російського рубля – 0,26526.