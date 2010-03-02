Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,01 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 1 березня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,99 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,4%, порівняно з 1 березня, і сьогодні становить 10,73/10,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,61-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,79-10,95 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 березня, майже не змінився і становить в середньому 0,2611/0,2676 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,01 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,00-8,02 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,3% порівняно з 1 березня і сьогодні становить 10,74 грн./євро, продажу – на 0,4% – до 10,85 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,79-10,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 березня, підвищився на 0,8% і сьогодні становить 0,26000 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2679 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/8,03 грн., євро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,02 грн., євро – 10,65/10,95 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,94/8,01 грн., євро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 березня, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 10,806475, до російського рубля – 0,26696.