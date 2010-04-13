Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,89 грн./дол., продають – по 7,92 грн./дол. Курс купівлі-продажу не змінився порівняно з 12 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився, порівняно з 12 квітня, і сьогодні становить 10,66 грн./євро, продажу – знизився на 0,4% – до 10,77 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,55-10,72 грн./євро, з продажу – в межах 10,74-10,85 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 12 квітня, без змін – 0,2646/0,2728 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2673-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,89 грн./дол., продажу – 7,92 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,91-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,3% відучора і сьогодні становить 10,67 грн./євро, продажу – знизився на 0,3% – до 10,76 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,63-10,72 грн./євро, з продажу – в межах 10,74-10,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці, порівняно з 12 квітня, підвищився на 0,5% - до 0,2655 грн./рубль, продажу – на 0,4% – до 0,2735 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2705 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2770 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2670/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,86/7,92 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,862/7,922 грн., євро – 10,62/10,80 грн., рубель – 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 13 квітня, складає: гривні до долара США – 7,9265, до євро – 10,76815, до російського рубля – 0,27387.