У Януковича в Межигір'ї ведеться масштабне будівництво

На території резиденції «Межигір’я» під Києвом, якою володіє Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, ведеться грандіозне будівництво: зводиться триповерховий розважально-спортивний центр та уже з’явився зоопарк з екзотичними тваринами. Про це йдеться в спеціальному репортажі «Газети по-київськи» під заголовком «Янукович завел страусов».

За результатами журналістського розслідування вдалося з’ясувати подробиці масштабного будівництва на території комплексу «Межигір’я». Як повідомляє «Газета…», кожного дня туди заїжджають вантажні машини, а до недавнього часу працював баштовий кран, який залучався до спорудження масштабного розважально-спортивного центру. Один із працівників на будівництві розповів журналістам, що цим проектом керують німецькі фахівці.

Серед іншого, видання звертає увагу на те, що на території «Межигір’я» споруджено тенісні корти під накриттям, сади та створено кілька штучних озер. А візитівкою комплексу можна вважати зоопарк, в якому поряд із звичними для української місцевості тваринами проживають і екзотичні.

“Тут розводять качок, гусей, кролів, фазанів, куріпок, свиней, корів. Кажуть, є навіть павичі. Є й якісь дивні кози – з великим задом”, - кажуть хлопці, що “підстригають” зламані снігопадом дерева біля паркану угіддя”, пише “Газета…”.

Проте особливо увагу усіх привертають страуси, яких відгодовують для столу В.ЯНУКОВИЧА.

«Поки що двометрові пташки вільно прогулюються по тротуарах госпдвору і чіпляються до обслуговуючого персоналу», - йдеться в публікації.

А місцеві мешканці жартують, чи часом не з цих страусів В.ЯНУКОВИЧУ пошили його знамениті туфлі зі страусової шкіри.

Хоча Президент і проживає в “Межигір’ї”, його кортеж тут видно не часто, стверджують місцеві і відзначають, що над угіддям час від часу літають гвинтокрили.

“Можливо, Президент вже надає перевагу “вертушкам”. Тим паче, що вертолітний майданчик, за словами жителів Нових Петрівців, уже готовий”, пише “Газета…”.

Досі вважалося, що територія угіддя В.ЯНУКОВИЧА складає 140 га, але місцеві жителі повідомили автору публікації, що насправді площа маєтку величезна і може удвічі перевищувати загальновідомі розміри.

В той же час, близькість Президента, за словами сторожа, на ціни та престижність тутешньої землі не впливає.

“ЯНУКОВИЧ їм до з…ниці! Просто звідси до Києва близько. 10 хвилин – і ти в столиці. І місця красиві. Чого тільки варте Київське море. Тут є вихід до чудового пляжу”, - цитує чоловіка видання.