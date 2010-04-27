Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 26 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках сьогодні також без змін відучора – 10,52/10,63 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,58 грн./євро, з продажу – в межах 10,59-10,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 26 квітня дещо змінився і сьогодні становить 0,2650/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2740 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився з учорашнього дня.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора і сьогодні становить 10,52/10,63 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,40-10,58 грн./євро, з продажу – в межах 10,59-10,75 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 26 квітня дещо змінився і сьогодні становить 0,2653/0,2724 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,935 грн., євро – 10,37/10,62 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,885/7,934 грн., євро – 10,52/10,66 грн., рубль – 0,2690/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 27 квітня, становить: гривні до долара США – 7,9261, до євро – 10,558358, до російського рубля – 0,27249.